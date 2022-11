Politiebond ACP verwacht niet opnieuw rellen na wedstrijd Marokko

Voorzitter Wim Groeneweg van de politiebond ACP heeft goede hoop dat het na de volgende wedstrijd van Marokko op het WK voetbal niet opnieuw onrustig wordt in Nederlandse steden.

Hij denkt dat er na de negatieve reacties op wat zondag is gebeurd, waarschijnlijk niet veel mensen zijn die een herhaling willen.

"Als supporters na de wedstrijd van donderdag de straat opgaan, zal dat vermoedelijk vooral zijn om een feestje te vieren", aldus Groeneweg.

Verder vindt de ACP-voorzitter het een "goede zaak" dat de Marokkaanse voetbalbondscoach Walid Regragui de rellen in Europese steden na de zege tegen België (2-0), heeft veroordeeld en supporters van het Marokkaanse team heeft opgeroepen respect te tonen voor het land waar ze zijn geboren. "Alles wat wordt gedaan om eventuele onrust te dimmen is positief."



Ook zegt Groeneweg dat het "vertrouwenverwekkend" is dat er vanuit de Marokkaanse gemeenschap is opgeroepen niet opnieuw voor problemen te zorgen. Zo vroeg imam Abdeljalil Sayfaoui van de Moskee Essalaam in Hoograven jongeren op YouTube zich te gedragen als Marokko donderdag tegen Canada speelt.

Na de knappe zege van de Marokkanen zondag ging het onder meer mis in Brussel, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Groeneweg zei daarna tegen Hart van Nederland dat de rellen "ongepast en onbegrijpelijk" waren en dat degenen die eraan meededen zich de ogen uit het hoofd zouden moeten schamen.

