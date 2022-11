Marokko vertrouwt in Qatar op herhaling WK-stunt van 1986

Marokko kijkt al een aantal dagen uit naar de ontknoping in groep F van het WK voetbal. De Atlasleeuwen kunnen zich voor het eerst sinds 1986 plaatsen voor de achtste finales.

Bondscoach Walid Regragui probeert zijn spelers vooral rustig te houden. "We zijn hier om geschiedenis te schrijven en ons te kwalificeren voor de volgende ronde. Ik zou liegen als ik wat anders zou zeggen", aldus Regragui.

"We zijn zeer gemotiveerd, we zijn goed voorbereid, maar de spelers mogen hun hoofd niet verliezen. We weten dat we niets hebben bereikt voordat de scheidsrechter affluit."

Marokko begon de groepsfase met een gelijkspel tegen Kroatië (0-0) en won daarna met 2-0 van België. Kroatië en België eindigden bij het vorige WK als tweede en derde. Tegen het al uitgeschakelde Canada, dat van zowel België als Kroatië verloor, hebben de Marokkanen aan een gelijkspel voldoende om door te dringen tot de laatste zestien.



Gevaar Canada

"We weten dat Canada niets te verliezen heeft. Dat is gevaarlijk", waarschuwde Regragui zijn elftal. "Canada zal het toernooi met opgeheven hoofd willen verlaten. Wie ze tegen België heeft zien spelen, weet dat ze niet slecht zijn."



Doelman Yassine Bounou keert terug in het basiselftal van Marokko. De keeper van Sevilla FC voelde zich kort voor het begin van het duel met de Belgen duizelig en stond zijn plek af aan Munir Mohamedi. "Sinds maandag gaat het al beter met hem", zei Regragui. "Yassine blijft onze nummer één. Hij is ook een van de leiders in het team en zal donderdag spelen."

Marokko doet voor de zesde keer mee aan het WK. Alleen in 1986 wist het land de achtste finales te bereiken. West-Duitsland was daarin met 1-0 te sterk.

In 1970, 1994, 1998 en 2018 strandde Marokko in de groepsfase.

