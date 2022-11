Marokkaanse bondscoach veroordeelt rellen en vraagt om respect

De Marokkaanse voetbalbondscoach Walid Regragui heeft de rellen in Europese steden, na de zege op het WK tegen België (2-0), veroordeeld.

"Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent", zei hij desgevraagd tijdens een persconferentie voorafgaand aan de beslissende poulewedstrijd tegen Canada van donderdag.

Na de knappe zege van de Marokkanen ging het onder meer mis in Brussel, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. "Ik denk niet dat het echte Marokkaanse mensen zijn. Marokkaanse mensen hebben meer respect. In onze cultuur moet je iedereen respecteren", aldus Regragui.

Marokko heeft na twee wedstrijden 4 punten in groep F en is donderdag bij een gelijkspel of overwinning op het al uitgeschakelde Canada zeker van een plek in de achtste finales.



Mogelijke plaatsing Marokko

Mocht zijn elftal zich plaatsen, hoopt Regragui dat rellen uitblijven. "Je kunt blij zijn en feestvieren, maar je moet respect tonen voor iedereen. Ik hoop dat iedereen morgen geniet en dat we na afloop met z'n allen dansen en huilen. Niet huilen van verdriet, maar huilen omdat we bij de laatste zestien zitten."

De Atlasleeuwen kunnen zich voor het eerst sinds 1986 plaatsen voor de achtste finales.

