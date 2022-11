Leider Daesh gedood, opvolger benoemd

De leider van Daesh is gedood tijdens gevechten, meldt een woordvoerder van de terroristische beweging in een audioboodschap op Telegram.

Er is al een opvolger aangesteld: Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi, die wordt omschreven als een "veteraan van de jihad".

Over de omgekomen leider Abu al-Hasan al-Hashimi al-Quraishi was weinig bekend. De zelfbenoemd kalief werd gedood in een gevecht nadat hij anderen had omgebracht, aldus de woordvoerder.

Hij volgde afgelopen maart Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi op, die zichzelf had opgeblazen tijdens een Amerikaanse operatie in het noorden van Syrië. Die leidde Daesh sinds 2019.

Daesh heeft dood en verderf gezaaid in Syrië en Irak en bloedige aanslagen in Europa gepleegd. De slagkracht van de organisatie is de afgelopen jaren afgenomen, maar Daesh is met takken in Azië en Afrika nog actief in tal van landen.

