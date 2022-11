Stunt tegen Frankrijk levert Tunesië geen achtste finale op

Tunesië heeft voor een stunt gezorgd door op het WK in Qatar wereldkampioen Frankrijk met 1-0 te verslaan door een treffer van Wahbi Khazri.

De zege is voor de Noord-Afrikanen echter niet voldoende om de achtste finales te halen.

Australië dat in de andere groepswedstrijd van groep D Denemarken met 1-0 versloeg, gaat als nummer 2 door naar de laatste zestien. Frankrijk was na twee zeges al zeker van de achtste finales.

De titelverdediger is de groepswinnaar en treft in de achtste finales de nummer 2 uit groep C met Polen, Argentinië, Saoedi-Arabië en Mexico. Australië neemt het op tegen de groepswinnaar uit die groep.

© ANP 2022