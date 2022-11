Justitieminister Marokko wil kindhuwelijken geheel verbieden

De Marokkaanse minister Abdellatif Ouahbi van Justitie wil het voor minderjarigen onmogelijk maken om te trouwen.

Dat zei de minister in de Tweede Kamer als antwoord op Kamervragen van Nadia Bzendfa (PAM). Die vroeg Ouahbi naar de stappen die justitie neemt om kindhuwelijken tegen te gaan.

Jaarlijks ontvangen de familierechtbanken zo'n 20.000 verzoeken om gerechtelijke machtiging voor het huwelijk van minderjarigen. Het cijfer is "alarmerend", vindt Bzendfa.

Volgens de justitieminster wordt er gewerkt aan een wetsvoorstel om kindhuwelijken strafbaar te stellen. "U moet weten dat ik voor de strafbaarstelling van het huwelijk van minderjarigen ben en voor het verbieden van de procedure voor het verlenen van wettelijke toestemming voor huwelijken op jonge leeftijd", antwoordde Ouahbi, die bovendien aanvoerde dat een minderjarig kind "thuishoort op school en niet in het echtelijk huis".



Volgens de door de minister aangekondigde cijfers werden in Marokko in 2017 ruim 26.000 gevallen van vroegtijdige huwelijken geregistreerd, 12.000 in 2020 en 19.000 in 2021. "We volgen de ontwikkelingen van dit fenomeen op de voet en zullen binnenkort kiezen voor een herziening van de geldende wetten om het huwelijk van minderjarigen definitief te verbieden.", zei Ouahbi.

Voor de minister is het strafbaar stellen van kindhuwelijken de enige mogelijke manier om een ​​einde te maken aan het fenomeen. "De huwelijksleeftijd is vastgesteld op 18 jaar, het is een regel en die moet je respecteren", concludeerde hij.

