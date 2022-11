Voetballers Tunesië verlaten WK met opgeheven hoofd

Het Tunesisch elftal verlaat het WK voetbal in Qatar met opgeheven hoofd. Dat zei aanvoerder Wahbi Khazri na de 1-0-overwinning op wereldkampioen Frankrijk.

Tunesië greep ondanks de zege naast een plek in de achtste finales, omdat het achter Frankrijk en Australië als derde eindigde in de groep.

"Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we uitgeschakeld zijn, omdat we het niet genoeg hebben gedaan in de eerste twee wedstrijden. Dus blijft er een bittere smaak over, maar ik denk ook dat we het Tunesische volk trots hebben gemaakt", zei Khazri, die zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Het was de eerste overwinning van Tunesië tegen een Europese tegenstander op een WK. De Franse bondscoach Didier Deschamps had negen wijzigingen in zijn elftal doorgevoerd ten opzichte van de vorige wedstrijd, maar Khazri vind niet dat de titelverdediger de tegenstander niet serieus had genomen. "Ze hadden nog steeds topspelers opgesteld en waren erg goed, maar ik denk dat het resultaat door ons komt."



Khazri komt zelf van het Franse eiland Corsica. Hij is een van de zes in Frankrijk geboren spelers in het Tunesische elftal en speelt zelf tegenwoordig voor Montpellier. "Ik kom van een kleine plaats op Corsica en hier nam ik het op tegen spelers waar ik normaal naar kijk op tv als ze Champions League spelen", zei hij.

"Frankrijk heeft al laten zien dat het de wereldtitel kan winnen en ik hoop dat het dat weer gaat doen."

