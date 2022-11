Tanger neemt industriële zone Tanja Balia in gebruik

De eerste fase van de industriële zone Tanja Balia in het Noord-Marokkaanse Tanger is deze week opgeleverd.

In de eerste fase worden 52 van de 350 werkplaatsen beschikbaar gesteld aan ondernemers die om economische redenen of stedelijke vernieuwingsbesluiten een nieuw onderkomen nodig hebben.

Een speciale commissie beslist of ondernemers in aanmerking komen voor één van de 200 m2 grote werkruimtes waarvan de gesubsidieerde huur is vastgesteld op 3000 DH (€ 270) per maand.

© MAROKKO.NL 2022