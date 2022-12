Twee mannen (41 en 20) gepakt voor rellen in Amsterdam na WK-zege Marokko

Twee mannen zijn in Amsterdam aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen op het Mercatorplein na de zege van Marokko afgelopen zondag op het WK-voetbal.

De twee Amsterdammers van 20 en 41 jaar worden verdacht van opruiing en openlijke geweldpleging, meldt de politie.

De verdachten kwamen naar voren op beelden van de ongeregeldheden, waarop onder meer is te zien dat meerdere personen de menigte opruien. De mannen worden nu verhoord. Verder heeft de recherche enkele andere betrokkenen bij de rellen geïdentificeerd. Zij zijn bezocht door wijkagenten en hebben een waarschuwing gekregen.

Na de 2-0-winst van Marokko op België gingen veel mensen in Amsterdam-West, evenals in Den Haag en Rotterdam, de straat op. Het feest sloeg echter om in ongeregeldheden. Zo werd zwaar vuurwerk afgestoken, moesten verkeersborden en ruiten van een bloemenstal en supermarkt het ontgelden en ontstonden meerdere brandjes. Een deelauto werd in brand gestoken. Zondag pakte de politie ook al een persoon op voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Meer aanhoudingen worden nog altijd niet uitgesloten.



Marokko-Canada

In aanloop naar de wedstrijd Marokko-Canada donderdag zijn zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen getroffen. Ook zijn in Amsterdam-West drie veiligheidsrisicogebieden aangewezen, zodat agenten onrust in de kiem kunnen smoren. Daarnaast krijgt de politie gezelschap van onder anderen straatcoaches en jongerenwerkers om nieuwe rellen te voorkomen.

De politie wil met de aanhoudingen laten zien dat het gedrag van relschoppers "volstrekt onacceptabel" is. "Wat voor het overgrote deel van de supporters een feestje had moeten zijn, werd door slechts een paar personen vreselijk verpest."

