Spanje in ban van bombrieven, mogelijk link met Oekraïne

Spanje is in de ban van een reeks bombrieven die zijn verstuurd en kennelijk verband houden met de oorlog in Oekraïne.

Donderdag werd een bombrief in de Amerikaanse ambassade ontdekt en onschadelijk gemaakt.

Dat was kort nadat bekend was gemaakt dat de Spaanse premier Pedro Sánchez 24 november een brief toegezonden heeft gekregen die volgens de politie "ontvlambaar" maar niet explosief was. De mededelingen komen terwijl in het land bombrieven of brieven die bij opening in brand zouden vliegen ook op andere adressen zijn bezorgd die in verband worden gebracht met de oorlog in Oekraïne.

De autoriteiten hebben de waakzaamheid verhoogd, omdat ze vrezen dat er meer van dit soort post komt. De brieven lijken allemaal uit Spanje te komen.



Donderdag is ook een ontvlambare brief bij het ministerie van Defensie bezorgd en op een luchtmachtbasis ten oosten van Madrid is een bombrief aangekomen. Het pakket met explosieven werd in een scanner ontdekt. De bombrief werd bezorgd bij een pand op de basis waar volgens Spaanse media met satellieten wordt gewerkt. De basis wordt ook door de NAVO gebruikt.

Lichtgewond

Woensdag werd bij een wapenfabrikant in Zaragoza een bombrief afgeleverd en eerder op de dag raakte een medewerker van de Oekraïense ambassade in Madrid lichtgewond toen een aan de ambassadeur gerichte envelop ontplofte bij het openen.



De Spaanse politie onderzoekt of en hoe de zes zaken met elkaar in verband staan. Het wapenbedrijf in Zaragoza is de fabrikant van de C90-raketwerpers die Spanje aan Oekraïne levert. Een woordvoerder van de lokale overheid daar liet op de Spaanse radio weten dat enkele enveloppen van dezelfde afzender lijken te zijn gekomen, aangezien hetzelfde mailadres op beide documenten was geschreven.

Extra veiligheidsmaatregelen

De fabrikant sloeg alarm toen na het incident op de ambassade in Madrid ook in Zaragoza een verdachte brief werd bezorgd. De ingeschakelde alarmdiensten constateerden bij een scan van de envelop dat er een draad in was bevestigd, die een explosief had laten afgaan als het poststuk zou zijn geopend. De verdachte envelop is gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

De Oekraïense buitenlandminister Dmitro Koeleba riep naar aanleiding van de explosie op tot extra veiligheidsmaatregelen bij alle ambassades van Oekraïne.

