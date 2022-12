Marokko wint opnieuw en plaatst zich voor volgende ronde WK

Marokko heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar.

Dat deed het land voor het eerst sinds 1986. De nog ongeslagen formatie van bondscoach Walid Regragui won het laatste groepsduel van het al uitgeschakelde Canada (2-1), de tweede zege na die op België.

Hakim Ziyech, oud-speler van onder meer Ajax, was een van de doelpuntenmakers. De speler van Chelsea, die bij zijn club in Londen nauwelijks aan voetballen toekomt, scoorde al na 4 minuten.

Ziyech kon de bal van afstand in het lege doel schieten, na een ongekende blunder van de Canadese keeper Milan Borjan. Amper 20 minuten later was het al 2-0. Youssef En-Nesyri rondde bekwaam af na een dieptepass van Achraf Hakimi, de back van Paris Saint-Germain.



Vrij onverwacht en met het nodige fortuin kwam Canada vlak voor rust terug tot 2-1. Nayef Aguerd werkte de bal in eigen doel, in een poging een voorzet van Sam Adekugbe te onderscheppen. Het was de eerste tegentreffer van Marokko in Qatar.



Zesde keer

Na de hervatting drong Canada nadrukkelijk aan. In de 70e minuut kopte invaller Atiba Hutchinson tegen de onderkant van de lat, waarna de bal vervolgens net niet helemaal over de doellijn ging.

Naast Ziyech was ook voormalig Ajacied Noussair Mazraoui basisspeler bij Marokko, evenals oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat. Zakaria Aboukhlal (ex-AZ), doelpuntenmaker tegen België, kwam na ruim een uur spelen in het veld.

Marokko doet voor de zesde keer mee aan het WK. Door de uitschakeling van Tunesië, Saoedi-Arabië en gastland Qatar is Marokko het enige 'Arabische' land dat nog deelneemt aan het voetbalfestijn.

