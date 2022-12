Veel feestvierders in Den Haag en Amsterdam na winst Marokko

In de Haagse Schilderswijk zijn honderden mensen op de been om de overwinning van Marokko op Canada bij het WK voetbal te vieren.

Ook in Amsterdam-West vieren Marokko-supporters op en rond het Mercatorplein de overwinning, vooral door de toeter van hun auto's en scooters te laten horen.

In de Schilderswijk wordt vooral feestgevierd bij de Stortenbekerstraat, een zijstraat van de Vaillantlaan. Dat is een belangrijke verkeersader in de wijk. Er wordt siervuurwerk afgeschoten en met fakkels gezwaaid. In de wijk lopen ook veel zogeheten buurtvaders om de rust te bewaren en het verkeer in goede banen te .

Op en rond het Amsterdamse Mercatorplein hangt een feestelijke sfeer en is vooral enorm veel getoeter te horen. Er is veel politie te zien. Eerder liet de Amsterdamse politie weten dat er zichtbare en onzichtbare maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat er opnieuw rellen ontstaan na een WK-wedstrijd van Marokko.



Burgemeester Femke Halsema maakte eerder bekend dat het Mercatorplein, Plein ’40-’45 en een deel van de Burgemeester de Vlugtlaan zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie meer bevoegdheden heeft om op te treden.

Ongeregeldheden

Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko om in ongeregeldheden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Ook in Brussel en Antwerpen ging het mis. Meerdere relschoppers werden gearresteerd.



Bij het Mercatorplein en op Plein '40-'45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten. In de Schilderswijk gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto's van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.

Marokko won donderdag met 2-1 van Canada in Qatar.

