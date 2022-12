Ook in Brussel gaan Marokkanen massaal de straat op na WK-winst Marokko

marokko 1 dec 19:30

Marokkanen in Brussel vieren het succes van het Marokkaanse voetbalteam tegen Canada op het WK in Qatar uitbundig in de straten.

Na de overwinning van Marokko op België zondag kwam het in Brussel en andere Belgische steden tot ongeregeldheden. De politie meldt vooralsnog geen incidenten. Donderdagavond is hier en daar wel het verkeer of het openbaar vervoer verstoord door de vele mensen die zich in de straat verzamelen. Er wordt ook vuurwerk afgestoken. De oproerpolitie was al voor de wedstrijd zichtbaar aanwezig om rellen te voorkomen. © ANP 2022