Marokko maakt eindelijk werk van beschermen cultureel erfgoed tegen toe-eigening

Koning Mohammed VI heeft de regering geïnstrueerd om zich meer in te zetten om het cultureel erfgoed van het land te beschermen tegen onrechtmatige toe-eigening door andere landen.

Er komt een een landelijk orgaan dat gaat toezien op de registratie van het materieel en immaterieel cultureel erfgoed. De aankondiging komt terwijl het UNESCO-comité voor de 17e keer samenkomt in Rabat.

"In een snel veranderende wereld is het belangrijk om te benadrukken dat het immaterieel erfgoed van een land bijdraagt ​​aan zijn invloed en dat het bijgevolg moet worden beschermd door een duidelijk omschreven systeem", zei de koning eerder deze week na een ontmoeting met Audrey Azoulay van het UNESCO Comité.

Recent ontving het Marokkaanse Ministerie van Cultuur veel kritiek omdat de autoriteiten te weinig zouden hebben gedaan om te voorkomen dat het Duitse sportmerk Adidas en buurland Algerije de Marokkaanse zellige-patroon gebruikten op het nieuwe tenue van het Algerijnse voetbalelftal.



Met de komst van het Nationaal Centrum voor het immaterieel cultureel erfgoed hopen de autoriteiten over een juridisch arsenaal te beschikken als een dergelijke situatie zich opnieuw voordoet. Het centrum gaat zich ook inzetten op onderwijs en het zorgen voor meer bewustwording over de waarde van het cultureel erfgoed.

Steeds vaker krijgen landen te maken met culturele toe-eigening door bedrijven of andere landen. Zo lag onlangs Mexico in de clinch met ZARA omdat het Spaanse fast-fashion-textielhuis in een collectie gebruik maakte van patronen die kenmerkend zijn voor de inheemse Mixteca-gemeenschap. En China beschuldigde het Franse modehuis Dior van culturele toe-eigening van de traditionele mamianqun-rokken.

