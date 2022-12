Haatpoliticus Netanyahu boos op Trump wegens diner met 'antisemiet' Kanye West

De Israëlische kandidaat-premier Benjamin Netanyahu heeft woensdag uitgehaald naar Donald Trump wegens het uitnodigen van "antisemitische" gasten voor een etentje

De voormalige Amerikaanse president had een ontmoeting met Nick Fuentes en rapper Kanye West, beide worden er van beschuldigd antisemitisch te zijn.

De extreemrechtse Israëlische politicus had gedurende zijn ambtstermijn een sterk band met Trump maar noemt het etentje met Fuentes en West "verkeerd" en geeft voor het eerst openbaar kritiek op Trump.

"De beslissing van president Trump om met deze persoon te dineren is volgens mij verkeerd en misplaatst. Ik denk dat het een vergissing is. Hij zou dat niet moeten doen", zei Netanyahu in een interview met de Amerikaanse journalist Bari Weiss.



Netanyahu erkende echter hoe Trump hem steunde terwijl hij aan de macht was als de eerste Amerikaanse president die de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem verplaatste, maar hoopte dat zijn "fout niet zou worden herhaald".

De ontmoeting van Trump met de gasten stuitte ook op veel veroordelingen van Amerikaanse congresleden en joodse groeperingen in de VS. De kritiek kwam ook van voormalige hoge ambtenaren van Trump. Elan Carr, de speciale gezant van de ex-president om antisemitisme te bestrijden, smeekte Trump om "deze gevaarlijke mannen en hun walgelijke en on-Amerikaanse opvattingen te veroordelen".



"Geen enkele verantwoordelijke Amerikaan, en zeker geen voormalige president, zou moeten omgaan met mensen als Nick Fuentes en Kanye West. Antisemitisme gunstig stemmen is antisemitisme promoten", schreef hij op Twitter.

Op 15 november kondigde Trump aan dat hij zich opnieuw kandidaat stelt voor het presidentschap in 2024, maar een dergelijk incident zou een schaduw werpen op zijn kansen om terug te keren naar het Witte Huis.



Corrupte haatpoliticus

Ondertussen is beoogd premier Netanyahu als winnaar van de recente verkiezingen bezig de meest rechtse regering in de geschiedenis van Israël te vormen. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken.

Vorige week bereikte hij een akkoord met de extreemrechtse parlementariër Itamar Ben-Gvir, die daarmee de nieuwe post van minister van Nationale Veiligheid zou krijgen. Hij wordt dan verantwoordelijk voor de grenspolitie op de Westelijke Jordaanoever.



Ben-Gvir is een voormalig lid van Kach, een joodse militante terreurgroep die op Israëlische en Amerikaanse terroristische lijsten staat. Hij heeft extreemrechtse opvattingen over de Palestijnen en riep eerder tot de ontheemding van Palestijnen.

Hij zorgde voor een golf van escalatie in bezet Oost-Jeruzalem na het opzetten van een kantoor in de wijk Sheikh Jarrah.







