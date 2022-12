Guatemala opent consulaat in Dakhla

Republiek Guatemala heeft donderdag een consulaat geopend in het Zuid-Marokkaanse Dakhla.

De inhuldigingsceremonie werd bijgewoond door de Guatemalteekse minister van Buitenlandse Zaken, Mario Adolfo Búcaro Floresen, en de gouverneur van de regio Dakhla-Oued Eddahab, Lamine Benomar.

De komst van het consulaire kantoor werd eind september aangekondigd. Minister Búcaro Flores sprak zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita aan de zijlijn van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) in New York.

Het land in Centraal Amerika betuigde toen opnieuw steun aan het Marokkaanse autonomievoorstel voor de Sahara. "Guatemala herhaald hierbij zijn duidelijke standpunt over het regionale geschil over de Sahara.".

Met de komst van Guatemala is het aantal consulaten in de zuidelijke provincies van Marokko opgelopen tot 28, waaronder 16 in Dakhla en 12 in Laâyoune.

