Politie treedt opnieuw op in Amsterdam vanwege onrust na WK-winst Marokko

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West heeft de politie donderdagavond ingegrepen na onlusten rond de winst van Marokko op Canada tijdens het WK in Qatar.

Dat laat een woordvoerder weten. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie riep iedereen op te vertrekken. De ME liep met lange wapenstokken en honden over het plein nadat mensen daar geen gehoor aan gaven.

Inmiddels is de rust teruggekeerd op het plein. Of er mensen zijn aangehouden, is nog niet duidelijk. "De driehoek heeft een noodbevel afgekondigd voor het Mercatorplein vanwege de onrust. De politie verzoekt een ieder die daar op dit moment is, het gebied te verlaten", zo meldde de politie op Twitter.

Rond 17.00 uur werd het druk met feestvierders op het Mercatorplein. Volgens de politiewoordvoerder sloeg de sfeer vanaf ongeveer 18.30 uur om, en werden mensen gevraagd te vertrekken. Daarna trad de politie op. "We hebben ze een uur de tijd gegeven", aldus de woordvoerder.

Ook in Den Haag en Rotterdam zijn mensen de straat op gegaan om de winst van Marokko te vieren. Ook daar werd zwaar vuurwerk afgestoken en werden feestvierders weggestuurd. In de Haagse Schilderswijk zijn zes mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging en bezit van zwaar vuurwerk. Eén agent raakte gewond tijdens de onlusten.



In Rotterdam veroorzaakte een kleine groep overlast op de West-Kruiskade in het centrum. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar politieauto's.



Ongeregeldheden

Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko ook om in ongeregeldheden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Brussel en Antwerpen ging het eveneens mis. Meerdere relschoppers werden gearresteerd. Bij het Mercatorplein en op Plein '40-'45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten.

In de Schilderswijk gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto's van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.

De Atlasleeuwen wonnen donderdag met 2-1 van Canada in Qatar.

