Atlasleeuw Ziyech ziet op WK in Qatar droom uitkomen

Hakim Ziyech sprak in superlatieven, nadat Marokko zich met een zege (2-1) op Canada had geplaatst voor de achtste finales van het wereldkampioenschap voetbal in Qatar.

"En het is ook heel bijzonder dat ik een doelpunt heb gemaakt", sprak de speler van Chelsea over zijn openingstreffer. "Scoren op een WK is als een droom die uitkomt.".

Marokko was zichzelf in de belangwekkende confrontatie, vond de oud-Ajacied. "We speelden onze eigen wedstrijd, met onze eigen tactiek en onze eigen strategie. Het is gegaan zoals we wilden. We hebben geschiedenis geschreven vandaag", aldus de voetballer, die ook speelde voor sc Heerenveen en FC Twente.

Het Marokkaanse voetbalelftal heeft bovendien veel mensen gelukkig gemaakt door zich te plaatsen voor de volgende ronde. Dat zei bondscoach Walid Regragui na de overwinning op Canada. België en vicewereldkampioen Kroatië zaten ook in de groep. Marokko werd eerste, voor Kroatië.



Geschiedenis schrijven

"Het was niet gemakkelijk", zo keek Regragui terug op de wedstrijd tegen Canada. "Maar we hadden een kans om geschiedenis te schrijven en die wilden we niet laten schieten. We zijn tot het uiterste gegaan en hebben ons doel bereikt. We zijn ongelooflijk blij."

Regragui denkt dat er nog meer mogelijk is. "Het is niet de bedoeling dat het hier stopt voor ons. We willen nog verder komen dan de achtste finales. Maar ons eerste doel was de groepsfase te doorstaan. Dat is alvast gelukt."

