Maatschappelijk probleem voetbalgeweld wordt aangedikt na WK-winst Marokko

Politiebonden in Nederland maken zich al langer zorgen over de ongeregeldheden in grote steden rondom voetbalwedstrijden maar de kwestie lijkt nu extra aandacht te krijgen sinds de WK-winsten van Marokko.

Door alle extra politie-inzet tegen voetbalgeweld blijft ander politiewerk al jarenlang liggen en heeft het gevolgen voor de inzet van wijkagenten, stelt Wim Groeneweg, voorzitter van politievakbond ACP.

"Het is triest dat voetbal iedere keer tot geweld en vernielingen leidt", vindt Groeneweg. "We raken hierdoor juist onze informatiepositie in de wijken kwijt." De zorgen leven ook bij Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Beide voorzitters maken zich vooral zorgen over de extra inzet van Mobiele Eenheid en de impact daarvan op politiemensen."Er wordt te veel gevraagd van politiemensen", aldus Struijs. Hij zegt signalen te krijgen dat agenten dit niet meer volhouden.



Het geweld van voetbalsupporters neemt in Nederland steeds ernstige vormen aan. Het gaat steeds vaker mis in de Nederlandse competities en ook in het buitenland hebben Nederlandse supporters zich flink misdragen. "Feyenoord-supporters onderscheiden zich door de boel te slopen. Ajax is meer van het vechten.".

Het probleem werd in 2021 zo erg dat het kabinet besloot om het overlast en geweld in en rond stadions harder aan te pakken. Zo moeten in alle stadions geavanceerde camera's hangen die vandalen kunnen herkennen en komt er een app waarmee hooligans die al een stadionverbod en een meldplicht hebben, kunnen aantonen dat ze niet in de buurt van hun club zijn. Daarover werden afspraken gemaakt tussen toenmalig minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), de KNVB, clubdirecteuren, burgemeesters, politie en Openbaar Ministerie.



Afkomst

De toename van het voetbalgeweld werd door Grapperhaus in 2021 nog afgedaan als "opgekropt testosteron door corona" maar in het geval van Marokkaanse voetbalsupporters lijkt vooral de afkomst een rol te spelen. Na de overwinning van Marokko op Canada op het WK in Qatar was het onrustig in een aantal steden.

Ondanks dat het voetbalgeweld al decennialang is ingeburgerd in Nederland werden de incidenten breed uitgemeten door de Nederlandse pers. Ook de extra politie-inzet in grote steden kreeg de nodige aandacht, terwijl de extra veiligheidsmaatregelen gangbaar zijn na belangrijke voetbalwedstrijden in binnen en buitenland.



Het is niet ongebruikelijk dat pleinen worden afgesloten, horecaterrassen meubilair veilig moeten binnenzetten en dat er een alcoholverbod geldt als beruchte fans van Europese clubs op slooptour zijn. De politie-inzet was in het verleden zo groot dat de waterkannonen van de mobiele eenheid in Amsterdam met technische mankementen kampen en er uit Duitsland versterking moest komen.

Het lijkt er op dat de kwestie extra wordt aangedikt nu enkele Marokkaanse voetbalsupporters hebben aangetoond succesvol geïntegreerd te zijn en zich hebben laten inspireren door een Hollandse traditie; de boel afbreken na een voetbalwedstrijd.



Geen Marokkanen

Dat het hier gaat om een een Europees probleem blijkt ook uit de wijze waarop de WK-winsten in Marokko werden gevierd. De Marokkaanse bondscoach denkt dat het een Nederlands probleem is. "Ik denk niet dat het echte Marokkaanse mensen zijn", zei Walid Regragui eerder deze week.

"Marokkaanse mensen hebben meer respect. In onze cultuur moet je iedereen respecteren." De bondscoach deed een oproep aan Marokkaanse fans. "Je mag blij zijn en je feest vieren, maar je moet andere mensen respecteren.".



De oproep was bedoeld voor de supporters in Nederland en België want in Marokko en WK-gastland Qatar verliepen de vieringen zonder geweldsincidenten.



Marokko-Spanje

Marokko neemt het in de achtste finale dinsdag op tegen Spanje. Burgemeester Femke Halsema kan vrijdag nog niets zeggen over de ongeregeldheden in de hoofdstad, zo laat ze via haar woordvoerder weten.

Op de vraag hoe de stad zich voorbereidt op de volgende wedstrijd wil ze pas na het weekend ingaan. Ook de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb laat weten vrijdag niets te zeggen over eventuele maatregelen in zijn stad volgende week.



© ANP/Marokko.nl 2022