SDF schort terrorismebestrijding in Syrië op om Turkse aanvallen

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) schort de gezamenlijke terrorismebestrijding in Noord-Syrië tijdelijk op vanwege Turkse aanvallen op de groep.

De door de Verenigde Staten gesteunde militie bestaat vooral uit Syrisch-Koerdische strijders die door Turkije als terroristen worden beschouwd.

Turkije heeft in de afgelopen weken zijn aanvallen op Noord-Syrië opgevoerd en bereidt mogelijk een grondinvasie voor. Het luchtoffensief begon na een dodelijke ontploffing in een winkelstraat in Istanbul. Ankara stelt dat Koerdische extremisten achter de bomaanslag zitten. De verboden arbeiderspartij PKK en de militie YPG, een belangrijk onderdeel van de SDF, ontkennen alle betrokkenheid.

De YPG wordt door Turkije gezien als een verlengstuk van de PKK, een partij die ook in de VS en de Europese Unie als terroristisch is bestempeld. De YPG heeft in Syrië als dominerende partij binnen de SDF een belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen Daesh, met steun van een internationale coalitie onder leiding van de VS. Die gezamenlijke operaties staan nu tijdelijk stil, aldus een SDF-woordvoerder. De VS zeiden recent dat de operaties tegen Daesh nog steeds bezig zijn.



SDF-leider Mazloum Abdi verklaarde eerder deze week te hopen op een "sterkere" reactie vanuit Washington. Volgens hem hangt een eventuele Turkse invasie af van hoe andere landen reageren op de door Ankara aangekondigde plannen voor een eventueel grondoffensief in het noorden van Syrië.

De SDF waarschuwde al eerder mogelijk niet langer te kunnen instaan voor de beveiliging van kampen voor voormalige Daesh-strijders en hun gezinsleden.

