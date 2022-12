Hoekstra: geen afvaardiging regering naar Qatar voor Oranje - VS

Er gaat zaterdag geen afvaardiging van de regering naar Qatar om het WK-duel van Oranje tegen de Verenigde Staten bij te wonen.

Dat zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken vrijdag voor het begin van de ministerraad.

Hoekstra sluit niet uit dat de regering wel weer iemand stuurt naar een volgende wedstrijd als het Nederlands elftal na zaterdag doorgaat naar de kwartfinale. In dat geval wordt vooraf contact opgenomen met vertegenwoordigers van het land dat de tegenstander is. "Als men daar met een bepaalde delegatie komt, ook politiek, dan ligt het meer voor de hand dat je dat zelf ook doet."

"Als we de finale halen zullen we met een serieuze afvaardiging komen", zegt Hoekstra. "Het wordt wel een keer tijd."



Bij de derde groepswedstrijd van het Nederlands voetbalteam tegen Qatar eerder deze week was minister Conny Helder (Sport) nog aanwezig in het stadion. Zij heeft het volgens Hoekstra "hartstikke goed gedaan".

Volgens hem was de keuze om überhaupt naar Qatar af te reizen "na rijp beraad" gemaakt omdat het kabinet een "bredere dialoog over een heleboel zaken" wilde voeren, waaronder de mensenrechten. Hij spreekt tegen dat het alleen om gascontracten te doen was.

