MRE-overdrachten: ruim 89 miljard DH overgemaakt naar Marokko

In de eerste tien maanden van dit jaar heeft de Marokkaanse diaspora (MRE) meer dan 89 miljard DH (€ 7,9 miljard) overgemaakt naar Marokko.

Dat meldt het Marokkaanse deviezenkantoor donderdag. Het bedrag is 11,5 procent hoger dan vorig jaar toen in dezelfde periode 79.8 miljard DH naar Marokko werd overgemaakt.

De maandelijkse indicatoren van het deviezenkantoor laten ook zien dat de inkomsten uit toerisme dit jaar flink zijn opgelopen, van 28.6 miljard DH eind oktober vorig jaar naar 71.10 miljard DH in dezelfde periode van het lopende jaar.

De inkomsten zijn zelfs hoger dan de cijfers uit het pre-pandemische 2019, toen werd in de eerste tien maanden van het jaar 67 miljard DH binnen geharkt.



Afrika

Ondanks de moeilijke wereldwijde economische situatie blijven de overmakingen van migranten wereldwijd groeien. In 2022 zouden deze volgens prognoses van de Wereldbank (WB) met 4,9 procent moeten stijgen tot 626 miljard dollar. Dit is een groei die de helft lager ligt dan in 2021.

Afrika wordt hard getroffen door de gevolgen van stijgende wereldprijzen voor energie en voedselgrondstoffen, evenals door de gevolgen van ernstige droogte, en wordt steeds meer afhankelijk van de overdrachten van diaspora.



In Sub-Sahara Afrika zullen de overmakingen van migranten met 5,2 procent toenemen, tot 53 miljard dollar. Voor de regio Noord-Afrika en het Midden-Oosten (MENA) wordt verwacht dat de overboekingen met 2,5 procent zullen groeien, tot 63 miljard dollar. Volgens schattingen van de Wereldbank zouden de overdrachten van de diaspora's in 2022 in totaal meer dan 100 miljard dollar moeten bedragen.

Net als in voorgaande jaren ontvangt Egypte het meeste geld. Naar verwachting zal het bedrag in 2022 oplopen tot 32,3 miljard dollar. Met een diaspora van meer dan 10 miljoen leden, van wie velen woonachtig zijn in de Golfstaten, zijn de overboekingen de belangrijkste bron van vreemde valuta van het land.

