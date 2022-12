Marokkanen investeren het meest in Frankrijk en Nederland

Overzeese investeringen van Marokkanen zijn in de eerste zes maanden van het jaar opgelopen tot 8,6 miljard DH (€ 772 miljoen).

Dat blijkt uit cijfers van het Marokkaanse deviezenkantoor. Het meeste geld wordt geïnvesteerd in Frankrijk.

In de eerste helft van 2022 ontving het Europese land 5,6 miljard DH (€ 502,6 miljoen) van Marokkaanse investeerders. Frankrijk ontving vorig jaar in totaal 8,4 miljard DH (€ 754 miljoen) uit Marokko.

Nederland staat op de tweede plek en ontving in het eerste half jaar 530 miljoen DH (€ 47 miljoen) van Marokkaanse investeerders, een vertienvoudiging van de 57 miljoen DH (€ 5,1 miljoen) in heel 2021.



Uitgesplitst per sector gaat het geld voornamelijk naar de industrie. Volgens de cijfers investeerden Marokkanen in het eerste half jaar voor 6,4 miljard DH (€ 574 miljoen) in de industriële sector, gevolgd door het geld- en verzekeringswezen (1,1 miljard DH, € 89 miljoen) en de ICT-branche (336 miljoen DH, € 30 miljoen).

Frankrijk heeft niet altijd de lijst aangevoerd. In coronajaar 2020 stond Ivoorkust bovenaan met 7,8 miljard DH (€ 700 miljoen) aan Marokkaanse investeringen, gevolgd door Luxemburg met 5,7 miljard DH (€ 511 miljoen).

