Migrant gebruikt paraglider om Melilla binnen te komen (video)

In de Spaanse exclave Melilla in het noorden van Marokko is een migrant erin geslaagd de zwaarbewaakte grensovergang te omzeilen met een paraglide.

Met de parapent wist de migrant het tien meter hoge prikkeldraadhekwerk te omzeilen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een migrant op deze wijze het grenshek oversteekt.

Zoekacties van de Spaanse grenspolitie leverde niets op. De politie bevestigt dat de missie van de migrant succesvol is verlopen. De identiteit en nationaliteit van de persoon zijn onbekend.



Migranten blijken steeds creatiever in hun migratiepogingen. In 2012 haalde de Spaanse politie vier migranten uit containers met lege flessen. Een andere zat verstopt in een zak met giftige as.

In 2019 plukte de politie verstekelingen uit het Afrikaanse Guinée uit het interieur van een auto; een vrouw zat verstopt in de autostoel, een man in het dashboard. En soms gebeurt het iets minder geraffineerd en rijdt men simpelweg het grenshek omver.

