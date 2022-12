Zorgen België over toename ziekenhuisopnames baby's met RS-virus

Viroloog Steven Van Gucht van Sciensano, het Belgische RIVM, roept ouders in zijn land op om even geen bezoekjes af te leggen of naar bijeenkomsten te gaan met baby's.

Sinds enkele dagen zorgt een "intense circulatie" van het RS-virus in België voor een stijgend aantal baby’s en kinderen dat met acute luchtweginfecties moet worden opgenomen.

Verschillende pediatrische ziekenhuizen trokken de voorbije dagen aan de alarmbel. Volgens Van Gucht zorgen de opnames van de zieke kleintjes in combinatie met een stijgend aantal covid-infecties voor toenemende druk op de zorgsector in België. Sciensano benadrukt dat het RS-virus een jaarlijks terugkerend fenomeen is in de winter. Verwacht wordt dat de komende weken ook het aantal griepinfecties zal toenemen, waardoor de druk op het zorgsysteem opnieuw stijgt.

Ook in Nederland stijgt het aantal laboratoriummeldingen van het RS-virus weer als vanouds, staat op de site van het RIVM. "De mate van stijging is vergelijkbaar met die van aan het begin van het RS-virusseizoen in de jaren vóór de coronapandemie." De laatste gegevens zijn nog niet compleet. Ook ziekenhuisopnames nemen toe, maar ook daarvan zijn de cijfers nog onvolledig.



Goede wintergewoonten

Duitsland heeft momenteel eveneens te maken met een golf aan besmettingen. Kinderziekenhuizen hebben daardoor nog nauwelijks bedden over, aldus Duitse media. Volgens gezondheidsminister Karl Lauterbach is de situatie onder controle, maar zijn er wel maatregelen nodig. Hij wil onder meer dat ziekenhuizen verpleegkundigen overplaatsen naar kinderafdelingen en roept ouders en kinderartsen op niet-dringende controles enkele weken uit te stellen.

Van Gucht raadt een reeks "goede wintergewoonten" aan om infectie zoveel mogelijk te beperken. "Denk aan propere handen, goede verluchting, blijf thuis bij ziekte of draag een masker bij milde klachten, draag een masker in het openbaar vervoer en zorg dat u in orde bent met uw covid-en griepvaccinatie", aldus de viroloog. Het RIVM adviseert pasgeboren baby’s uit de buurt van hoestende en niezende mensen te houden.



Verkoudheid

Het respiratoir syncytieel virus (RS-virus of RSV) is een van de belangrijkste veroorzakers van verkoudheid. Bij zeer jonge kinderen kan de verkoudheid overslaan op de lagere luchtwegen. In landen als België en Nederland veroorzaakt het virus nauwelijks sterfgevallen, maar leidt het wel tot veel opnames in de kinder-intensive care.

Wereldwijd is het echter de tweede doodsoorzaak, na malaria, onder zuigelingen en heel jonge kinderen.

© ANP 2022