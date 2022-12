VS: Algerije, Cuba, Nicaragua en Wagner op zwarte lijst godsdienstvrijheid

De regering van VS-president Joe Biden heeft Algerije, Cuba, Nicaragua en de Russische Wagner-groep aan een zwarte lijst van internationale godsdienstvrijheid toegevoegd.

Dat maakt de weg vrij voor (bijkomende) sancties tegen de twee Latijns-Amerikaanse landen en het huurlingenbedrijf.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is Wagner betrokken bij misstanden in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar een slepend bloedig conflict deels religieus gemotiveerd is. "De Verenigde Staten zullen niet toekijken op deze misstanden", zei Blinken in een verklaring. Algerije om dezelfde reden opgenomen op de lijst.

De Wagner-groep wordt volgens waarnemers ingezet om de buitenlandse ambities van Moskou te verwezenlijken, onder meer in Oekraïne, maar het Kremlin weerspreekt dat.



Cuba en Nicaragua werden beide aangewezen als "landen van bijzondere zorg" in het jaarlijkse overzicht. Dat betekent dat de twee linkse regimes - die al onder Amerikaanse sancties staan - verdere maatregelen opgelegd kunnen krijgen.

De autoritaire Nicaraguaanse president Daniel Ortega heeft het gemunt op de katholieke kerk in zijn land, die hij ervan beschuldigt protesten tegen zijn regime te steunen. Ook op Cuba zijn volgens Washington godsdienstige figuren belaagd vanwege vermeende betrokkenheid bij de betogingen van het afgelopen jaar.



De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez noemt de zwarte lijst "arbitrair" en "oneerlijk". Zo ontspringt de Amerikaanse bondgenoot India de dans, terwijl christenen er het mikpunt zijn van geweld door hindoe-nationalisten.

Andere landen die op de lijst staan zijn China, Eritrea, Iran, Myanmar, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, Turkmenistan, Vietnam, Saoedi-Arabië en Tadzjikistan.

© ANP 2022