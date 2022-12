Familiewoning van Iraanse sportklimster Rekabi verwoest

buitenland 4 dec 0:37

De familiewoning van de Iraanse sportklimster Elnaz Rekabi, die in oktober in de finale van de Aziatische kampioenschappen in Seoul aantrad zonder hoofddoek, is verwoest.

Dat hebben onder meer de BBC en CNN zaterdag gemeld, met een verwijzing naar videobeelden van het hervormingsgezinde kanaal IranWire. Op de videoclip is onder meer de broer van Elnaz te zien, huilend. De onbekende man die de opnamen heeft gemaakt, zegt buiten beeld over Davood Rekabi, zelf ook succesvol als klimmer: "Dit is het resultaat van wonen in dit land. Een kampioen met kilo's medailles, keihard gewerkt om dit land trots te maken. Ze bespoten hem met pepperspray, vernielden het huis en verdwenen. Wat kan ik nog meer zeggen?" Elnaz Rekabi werd bij terugkeer in Teheran als een heldin verwelkomd. Vermoedelijk onder druk van de streng-islamitische autoriteiten verontschuldigde zij zich voor de gang van zaken in Zuid-Korea. Ze zei dat haar hidjab per ongeluk was afgevallen en ze sneller dan verwacht naar de klimmuur moest. Ze had geen tijd meer om haar hoofddoek weer om te doen.

Huisarrest

Rekabi kreeg daarna volgens ingewijden huisarrest opgelegd, maar volgens de officiële lezing was ze hard toe aan rust. Het incident volgde op de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, half september. De jonge Koerdische vrouw overleed na te zijn opgepakt door de religieuze politie. Het leidde in Iran tot grote verontwaardiging en een golf van protesten tegen het autoritaire regime, dat meer rechten voor vrouwen categorisch afwijst. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn er inmiddels honderden doden te betreuren door het harde ingrijpen van de overheid. Duizenden betogers zouden zijn gearresteerd. © ANP 2022