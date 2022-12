Marokko-Spanje: FIFA reserveert 5.000 extra tickets voor Marokko-fans

Wereldvoetbalbond FIFA heeft voor de wedstrijd Marokko-Spanje aanstaande dinsdag 5.000 extra tickets beschikbaar gesteld voor fans van het Marokkaans elftal.

Vandaag werd gestart met de verkoop van de gewilde tickets, meldt de Marokkaanse voetbalbond FRMF.

De Atlasleeuwen nemen het dinsdag in de achtste finale op tegen Spanje. Het duel vind plaats in het Education City Stadion in Ar Rayyan, met een capaciteit van 44.667 zitplaatsen.

Spanje eindigde als tweede in hun poule (E) na een overwinning op Costa Rica (7-0), een gelijkspel tegen Duitsland (0-0) en een nederlaag tegen Japan (2-1). Marokko ging aan de leiding in Groep F na twee overwinningen tegen België (2-0) en Canada (2-1), en een gelijkspel tegen Kroatië (0-0).



De vraag naar tickets voor WK-wedstijden van Marokko neemt toe. Veel Marokkaanse voetbalfans in Qatar hebben door het succes van de Atlasleeuwen besloten om hun reis te verlengen. Een grote groep zou begin december terugkeren maar door de prestaties van Marokko kan het WK-avontuur langer duren dan verwacht.

Ook is Marokko het enige 'Arabische' land dat nog meedoet, en naast Senegal het enige resterende Afrikaanse land op het toernooi. Daarom zijn behalve Marokkanen ook veel inwoners uit Arabische landen op zoek naar Marokko-tickets. Ze voelen zich vertegenwoordigd door de Marokkaanse selectie en willen een graantje meepikken van de geweldige sfeer die door Marokkaanse fans in de straten van de stad en in de stadions wordt gecreëerd.



Uitverkocht

Aan kaartjes komen is echter niet eenvoudig. De legale methode is om je geluk te beproeven via de officiële FIFA-websites. De Wereldvoetbalbond biedt toegang tot twee verkoopplatforms; bij de één koop je tickets van FIFA zelf en het andere dient voor fans die van een kaartje af willen.

Het overgrote deel van de beschikbare tickets worden momenteel verhandeld op dit doorverkoopplatform. Op elk van deze twee platforms zijn er twee verschillende toegangen, één voor internationale supporters en één voor inwoners van Qatar.



Tickets zijn eerder beschikbaar voor inwoners maar een Qatari-ticket kopen terwijl je niet in het emiraat woont kan problemen opleveren. Bij kaartcontrole kan gevraagd worden om te bewijzen dat je woonachtig bent in het land. Toegang kan worden ontzegd als je een Qatari-ticket hebt maar je geen woonbewijs kunt overleggen.

Vergeet ook niet om tijdig je Hayya-kaart aan te vragen.



Tips

Enkele tips voor F5-ninjas bij aankopen op het doorverkoopplatform. Snelheid is van belang, de volgende tips kunnen daarbij helpen:

je bent sneller met een smartphone in plaats van een desktop computer;

stel je mobiele browser in op 'desktop-modus' voor een groter overzicht, zodat je minder hoeft te scrollen;

negeer de tickets bovenaan de lijst, vrijwel iedereen klikt daar als eerste op en de kans is groot dat de tickets bij vervolgstappen alweer weg zijn.

Lukt het je niet om via de websites aan een ticket te komen dan kun je het proberen op de zwarte markt in Qatar. Vraag horecapersoneel of inwoners van Qatar of ze iemand kennen die over kaarten beschikt.

Kaarten op de zwarte markt zijn gemiddeld 40 procent duurder dan de oorspronkelijke prijs maar vaak goedkoper dan aankopen via het officiële doorverkoopplatform.

