VS tegen nieuwe nederzettingen Israël op Westelijke Jordaanoever

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft zondag gewaarschuwd dat de Verenigde Staten zich zullen verzetten tegen de vestiging van nieuwe nederzettingen door de volgende Israëlische regering.

Blinken deed zijn uitspraken in een toespraak voor de liberale Amerikaanse lobbygroep J Street, die zich in Washington inzet voor een tweestatenoplossing in Israël.

"Wij zullen ons ondubbelzinnig blijven verzetten tegen elke actie die de tweestatenoplossing in gevaar brengt, waaronder uitbreiding van nederzettingen, pogingen om de Westelijke Jordaanoever te annexeren, verstoring van de historische status quo van heilige plaatsen, vernielingen en uitzettingen, en het aanzetten tot geweld", zei Blinken onder meer.

Blinkens waarschuwing is indirect gericht aan Benjamin Netanyahu, die als winnaar van de meest recente verkiezingen een nieuwe regering aan het vormen is. Netanyahu is meerdere keren premier geweest, de laatste keer tot juni vorig jaar en in totaal meer dan vijftien jaar.



De verwachting is dat hij een ultrarechtse coalitie met nationalistische en religieuze partijen vormt. Die partijen zijn juist voorstanders van het uitbreiden van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Vorige maand bereikte Netanyahu een akkoord met de extreemrechtse parlementariër Itamar Ben-Gvir, die daarmee de nieuwe post van minister van Nationale Veiligheid zou krijgen. Hij wordt dan verantwoordelijk voor de grenspolitie op de Westelijke Jordaanoever.



Ben-Gvir is een voormalig lid van Kach, een joodse militante terreurgroep die op Israëlische en Amerikaanse terroristische lijsten staat. Hij heeft extreemrechtse opvattingen over de Palestijnen en riep eerder tot de ontheemding van Palestijnen.

Hij zorgde voor een golf van escalatie in bezet Oost-Jeruzalem na het opzetten van een kantoor in de wijk Sheikh Jarrah.



