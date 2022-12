Spanje verwacht moeilijke wedstrijd tegen Marokko

Spanje neemt het dinsdag op tegen Marokko in de achtste finales van de eindronde in Qatar.

"Dat wordt zeker niet makkelijk. Zij hebben een heel lastige poule gewonnen", doelde de bondscoach op de groep met Kroatië, België en Canada.

"Het wordt een bijzondere wedstrijd, ook omdat er zoveel Marokkanen in Spanje wonen. Onze 4000 supporters zullen niet in de meerderheid zijn in het stadion, maar we zullen ze heus wel horen. Hopelijk kunnen we ze blij maken.".

Bondscoach Luis Enrique van Spanje is het niet eens met de kritiek die zijn spelers na de verloren derde groepswedstrijd op het WK tegen Japan (1-2) hebben gekregen. "Op 10 minuten na hebben we het hele duel gedomineerd", zei hij. "Het is een WK hè. Er zijn meer goede ploegen. Dan is 10 minuten niet zo veel.".



Spanje startte het WK in Qatar voortvarend, met wervelend spel tegen Costa Rica (7-0). Ook Duitsland had lang geen antwoord op het snelle combinatiespel van de wereldkampioen van 2010, maar vocht zich alsnog naar een gelijkspel (1-1). Ook Japan kwam in de laatste groepswedstrijd terug van een achterstand, met twee treffers binnen 4 minuten.

Volgens Luis Enrique verspeelde Spanje niet tweemaal een voorsprong omdat zijn spelers onvoldoende fit zouden zijn. "We zijn juist hartstikke fit. Dat moet ook, want het doel is om zeven duels op dit WK te spelen", doelde hij op een plaats in de WK-finale. "En we willen dat doen met mooi spel, zoals altijd. We willen winnen en het publiek vermaken."

