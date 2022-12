Marokko wil stunten tegen Spanje en heel Afrika trots maken

Voor bondscoach Walid Regragui van Marokko heeft het duel met Spanje in de achtste finales van het WK alle kenmerken van een finale.

"We spelen tegen een van de beste ploegen van de wereld", aldus Regragui. "En wij hebben nog nooit in de kwartfinales van een WK gestaan.".

Marokko heeft voor de tweede keer de achtste finales van een WK bereikt. Op de mondiale eindronde van 1986 in Mexico versperde West-Duitsland de Leeuwen van de Atlas de toegang tot de kwartfinales (0-1). "Dat geeft wel aan hoe bijzonder dit voor ons land is", aldus Regragui. "Dat merken we ook. Onze supporters kunnen wel twee stadions in Doha vullen. En we voelen de steun van heel Afrika. Na de uitschakeling van Senegal zijn alleen wij hier nog actief. We kunnen dus niet alleen Marokko, maar heel Afrika trots maken."

"Maar we moeten ook realistisch zijn", vervolgde Regragui. "Spanje speelt misschien wel het beste en mooiste voetbal van alle deelnemers van het WK hier in Qatar. Alleen hun middenveld al. Busquets speelt de bal naar Pedri en Pedri kaatst weer snel naar Gavi. Tik, tak, tik. Kom daar maar eens tussen."



Ongeslagen in de groepsfase

Toch sloot Noussair Mazraoui, oud-speler van Ajax en geboren in Leiderdorp, na de drie duels in de groepsfase niet uit dat Marokko wereldkampioen wordt. "Dat mag toch", zei Regragui. "Waarom zouden wij niet mogen dromen? Ik denk dat ook niet iedereen had verwacht dat wij onze poule op het WK zouden winnen."



Marokko bleef ongeslagen in de groepsfase tegen Kroatië (0-0), België (2-0) en Canada (2-1). Dat zijn respectievelijk de verliezend finalist van het vorige WK, de nummer 2 van de wereldranglijst en de winnaar van het WK-kwalificatietoernooi voor landenploegen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben.

Mazraoui is niet de enige speler van Marokko die in Nederland is geboren. Hakim Ziyech, geboren in Dronten, is de architect van zijn nationale ploeg. Sofyan Amrabat (Huizen) heerst op het middenveld en Zakaria Aboukhlal (Rotterdam) scoorde als invaller tegen de Belgen.

Ziyech keerde pas twee maanden geleden terug bij zijn nationale ploeg, na een langdurig geschil met de uiteindelijk ontslagen bondscoach Vahid Halilhodzic.

