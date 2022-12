NOS: WK Qatar twee keer zo veel gestreamd als voorgaande toernooien, ondanks westerse propaganda

Halverwege het huidige WK voetbal in Qatar zijn er via de onlinekanalen van de NOS al ruim twee keer zoveel streams gestart om wedstrijden te bekijken als tijdens het hele voorgaande EK.

Dat meldt de omroep maandag. Volgens de NOS is er na twee weken voetballen in Qatar op de website en via de app 33,6 miljoen keer een livestream gestart.

De aantallen zijn al veel meer dan de 17,5 miljoen streams die tijdens het EK vorig jaar in totaal werden gestart. Ook het WK voetbal van 2014 werd in z'n geheel online een stuk minder goed bekeken (13,5 miljoen streams) dan het toernooi in Qatar tot nu toe.

Met name de wedstrijden van Oranje worden online goed bekeken, aldus de NOS. De laatste groepswedstrijd tegen Qatar was tot nu toe online de best bekeken wedstrijd, met 2 miljoen livestream-starts. Daarna volgen de achtste finalewedstrijd van Nederland tegen de Verenigde Staten (1,7 miljoen) en de poulewedstrijd tussen Argentinië en Saoedi-Arabië (1,6 miljoen).



De toename in het aantal streams kan te maken hebben met de tijdstippen waarop de WK-wedstrijden worden uitgezonden, denkt de NOS. "Mede door de tijdstippen van de WK-wedstrijden in de groepsfase - waar de meeste wedstrijden overdag waren - kijken veel mensen de wedstrijden via hun laptop, smartphone of tablet.".

Veel mensen volgen de wedstrijden op werk of onderweg naar huis, zegt Robin Muurling, hoofd onderzoek & beleidsinformatie bij de omroep. "Die omslag is dit WK wel echt gemaakt."



Kijkcijfers

Wereldvoetbalbond FIFA liet eind november al weten dat het WK in Qatar net zo populair is als gebruikelijk. In aanloop naar het toernooi schreef de pers in het westen dat er twijfel bestond over de betrokkenheid van veel mensen bij het WK. Maar het toernooi is immens populair en sommige regio's noteren zelfs recordcijfers; in het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Afrika valt de huidige editie van het toernooi bijzonder in de smaak.

Volgens de pers in het westen zouden minder mensen het WK volgen vanwege de "slechte reputatie van gastland Qatar". De kijkcijfers en het aantal toeschouwers in stadions spreken dat echter tegen.



© ANP 2022