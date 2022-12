Mercatorplein Amsterdam opnieuw veiligheidsrisicogebied rond WK-duel Marokko

Tijdens het WK-duel tussen Marokko en Spanje zijn dinsdag in Amsterdam-West wederom drie veiligheidsrisicogebieden van kracht.

Het gaat om het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester de Vlugtlaan. Dat betekent dat iedereen daar door de politie gefouilleerd kan worden, bijvoorbeeld op het bezit van zwaar vuurwerk.

Daartoe is besloten omdat deze wedstrijd wordt gezien als risicowedstrijd, op basis van informatie die is verkregen na de onlusten die volgden op duels Marokko-België en Marokko-Canada. Daarbij braken er, met name op het Mercatorplein, rellen uit waarbij onder meer zwaar vuurwerk werd afgestoken. In beide gevallen werd de Mobiele Eenheid opgeroepen om de openbare orde te herstellen.

De politie zal zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig zijn op het Mercatorplein en omgeving. Ook krijgt de Amsterdamse politie opnieuw hulp van eenheden uit het buitenland. Er wordt een Duitse waterwerper ingezet die bestuurd wordt door Duitse politieagenten. De waterkannonen van de Amsterdamse politie kampen nog steeds met mankementen.



Volgens de driehoek (burgemeester, politie en OM) moet er morgen ook ruimte zijn voor spontane feesten op straat. "De driehoek stelt wel duidelijke grenzen aan een eventuele viering", laat de woordvoerder van de burgemeester weten aan AT5. "Ordeverstoringen, het afsteken van zwaar vuurwerk en het plegen van geweld worden niet toegestaan. De politie treedt op als het nodig is."

Marokko heeft zich op het Wereldkampioenschap voetbal in Qatar geplaatst voor de achtste finales. Aanvankelijk barstte er een feest los op het Mercatorplein maar na een paar uur sloeg de sfeer om en werd er onder meer zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Uiteindelijk vaardigde burgemeester Femke Halsema een noodbevel uit en werd de menigte door de ME van het plein verdreven. Daarbij werden negen mensen aangehouden, onder wie vijf minderjarigen.



Ook in Den Haag en Rotterdam waren mensen de straat op gegaan om de winst van Marokko te vieren. Ook daar werd zwaar vuurwerk afgestoken en werden feestvierders weggestuurd. In de Haagse Schilderswijk zijn zes mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging en bezit van zwaar vuurwerk.

Eén agent raakte gewond tijdens de onlusten. In Rotterdam veroorzaakte een kleine groep overlast op de West-Kruiskade in het centrum. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar politieauto's.

