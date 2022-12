Luchthaven Laayoune verwelkomt ruim 165.000 passagiers

De Hassan I luchthaven in Laâyoune ontving in de eerste tien maanden van het lopende jaar 166.619 passagiers.

Dat blijkt uit cijfers van de nationale luchthavenautoriteit ONDA. Daarmee is het luchtverkeer in de luchthaven nog wel 20 procent lager dan in het pre-pandemische 2019.

Het herstelpercentage ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde. Luchthavens in het gehele land ontvingen in de eerste tien maanden 16.5 miljoen passagiers, dat is 79 procent van het aantal in dezelfde periode in 2019.

