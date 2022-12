IND gaat snel visum regelen voor Syrisch gezin na vonnis rechter

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND gaat meteen een visum regelen voor een Syrisch gezin om naar Nederland te komen.

Een woordvoerster van de dienst meldt dat in een reactie op de uitspraak van een rechter in Haarlem, die maandag bepaalde dat een hier erkende vluchtelinge uit Syrië haar gezinsleden snel over mag laten komen naar Nederland.

De nareisbeperking van een half jaar die het kabinet heeft ingesteld, is volgens de rechter onwettig. Het kabinet besloot in augustus een vertraging in te stellen van de gezinshereniging, bedoeld om de instroom van asielzoekers in te perken. De maatregel is tijdelijk en houdt in dat familieleden eerst een half jaar moeten wachten voordat ze zich bij een statushouder mogen voegen.

De nareisbeperking was het meest omstreden onderdeel van de asieldeal die de coalitiepartijen moeizaam overeenkwamen. Doordat gezinsleden later naar Nederland komen, bespaart dat plekken in de overvolle asielopvang, is de gedachte.



De rechter in Haarlem stelt dat het belang van de in Nederland toegelaten asielzoekster en haar gezin zwaarder weegt dan het belang van de overheid om de opvangcrisis aan te pakken. De echtgenoot en zes kinderen van de vrouw verblijven nu in Soedan. Hun visum daar verloopt deze week.

Vonnis wordt bestudeerd

Deskundigen stelden al dat de maatregel waarschijnlijk zou stranden in de rechtszaal. De IND-woordvoerster gaat alleen in op deze specifieke zaak en kan niet vooruitlopen op mogelijke gevolgen voor andere zaken. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil daar ook nog niet op ingaan, laat hij via zijn woordvoerster weten. Het ministerie gaat het vonnis bestuderen, maar wijst erop dat "deze pijnlijke maatregel niet lichtzinnig is genomen". Het kabinet weigerde over de maatregel advies te vragen aan de Raad van State.



Onder de achterban van coalitiepartij ChristenUnie leidde de nareisbeperking tot onvrede. Ook D66 was tegen, evenals de linkse oppositie. CU-Kamerlid Don Ceder laat weten: "Tegenover voor de ChristenUnie belangrijke en structurele verbeteringen in de asielketen - zoals de spreidingswet - hebben we alleen ruimte gegeven voor deze maatregel, als die juridisch houdbaar is. Nu de wettelijke basis er niet is, ga ik ervan uit dat het kabinet de beslissing respecteert en opvolgt."

PvdA-Kamerlid Kati Piri gaat samen met GroenLinks een debat aanvragen. "Eigen juristen waarschuwden, 74 Kamerleden waarschuwden en nu fluit rechter kabinet definitief terug. Wat een leed veroorzaken de vier coalitiepartijen onder vluchtelingen en wat een totale puinhoop maken ze vh migratiebeleid", twittert ze.

