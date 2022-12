Toerismeminister Marokko verwacht volgend jaar recordbedrag van 100 miljard DH aan inkomsten

Minister Fatim-Zahra Ammor (Toerisme en Ambachten) verwacht dat de inkomsten uit toerisme in 2023 de symbolische grens van 100 miljard DH (€ 9 miljard) zal passeren.

Ammor verwacht dat de inkomsten dit jaar zullen uitkomen op 84 miljard DH en het aantal aankomsten de tien miljoen zal passeren.

"Als het huidige momentum aanhoudt zal Marokko vanaf 2023 het glazen plafond van 100 miljard aan inkomsten overschrijden", stelt minister Ammor.

Sinds de opening van de grenzen afgelopen februari heeft de toeristische sector een opmerkelijk herstel doormaakt. Eind oktober werd 71,1 miljard DH aan inkomsten binnengehaald en ontving het land 8,8 miljoen reizigers. De positieve cijfers die in de eerste tien maanden werden opgetekend zullen naar verwachting ook volgend jaar nog doortellen.



In vergelijking met het pre-pandemische 2019 is het verwachte aantal aankomsten dit jaar nog wel 25 procent lager (- 25 procent) maar de inkomsten liggen 6 miljard hoger (+7 procent). Het recordjaar 2019 was een bijzonder goed jaar voor Marokko; 12,9 miljoen reiziger (buitenlanders en diaspora).

De verwachtte inkomsten liggen voor dit jaar al hoger dan 2019 maar de minister verwacht volgend jaar ook het aantal aankomsten van 2019 te overtreffen.





