Grote vraag meststoffen zorgt voor economische en diplomatieke winsten voor Marokko

Marokko boekt voor het tweede opeenvolgende jaar recordinkomsten uit fosfaatexport.

Marokko bezit zo'n 45 procent van de fosfaatreserves ter wereld en profiteert zowel op economisch als op diplomatiek vlak van de wereldwijd toegenomen vraag naar kunstmest.

Het land heeft 31 procent van de internationale markt in handen en dat aandeel kan in de komende jaren flink oplopen. De Marokkaanse fosfaatreus OCP Group verwacht voor dit jaar dat de omzet met 56 procent zal oplopen, tot meer dan 131 miljard DH (€ 12 miljard).

Fosfaatmineraal bevat fosfor, onmisbaar in het voer voor dieren en bij de bemesting van gewassen. Fosfaat bevat ook stikstof en kalium, belangrijk bij de productie van meststoffen. De vraag is aanzienlijk toegenomen als gevolg van het wereldwijde economische herstel na de coronapandemie en het conflict in Oekraïne.



Fosfaat is een strategische grondstof omdat de vraag naar voedsel wereldwijd groeit. De wereldbevolking groeit terwijl het areaal waarop voedsel wordt verbouwt niet evenredig meegroeit. Meststoffen zijn de meest effectieve manier om landbouwopbrengsten te verhogen.

Een rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) waarschuwde eerder dit jaar voor de beperkte beschikbaarheid van meststoffen. Door het lage aanbod beperken veel landen de export van grondstoffen voor mest en dat kan leiden tot geopolitieke spanningen.



Zo besloot China eerder dit jaar om de export van landbouwmeststoffen te beperken zolang het Russisch-Oekraïense conflict voortduurt. Veel landen moesten daardoor voor hun fosfaatbehoefte op zoek naar andere leveranciers. Japan en India besloten om zich tot Marokko te wenden.

Verhoogde productie

Door de spanningen is de fosfaatexport van Marokko tot eind september met 66,6 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, met een waarde van ruim 91 miljard DH (€ 8 miljoen), blijkt uit cijfers van het deviezenkantoor.

Marokko stelt daarom alles in het werk om de kunstmestproductie te verhogen. OCP verhoogde de productiecapaciteit van 3,4 miljoen ton in 2008 naar 12 miljoen ton vorig jaar. Tegen het einde van 2023 wordt er naar verwachting 15 miljoen ton bereikt.



De fosfaatreus werkt tegelijkertijd aan het intensiveren van zijn internationale aanwezigheid. Zo zijn er 16 vestigingen geopend, voornamelijk in Afrika, waaronder de vestiging in Nigeria en Ethiopië. Ook doneert Marokko tientallen tonnen kunstmest aan boeren in Afrika en elders in de wereld.

Om te voorkomen dat de verhoogde productie de klimaatplannen in de weg komen te staan heeft de regering 12 miljard DH uitgetrokken om alle industriële faciliteiten voor fosfaatproductie tegen 2027 van groene energie te voorzien.



OCP exploiteert vier mijnen, waarvan één zich bevindt in de Sahara. Het gebied is verantwoordelijk voor ongeveer acht procent van de totale productie en wordt betwist door het separatistische Polisario-Front.

Diplomatie

Steeds vaker gebruikt Rabat de fosfaatvoorraden als troefkaart in de diplomatieke inspanningen. In september besloten Marokko en Guatemala om de bilaterale betrekkingen te versterken en de focus te leggen op landbouw en kunstmest. Maanden later opende het land uit Centraal-Amerika een consulaat in het Zuid-Marokkaanse Dakla en erkende daarmee de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara.

En zo besloot Rabat in oktober om Peru te straffen door een toegezegde lading van 50.000 ton kunstmest terug te roepen omdat het land halsoverkop besloot om de Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR) te erkennen.

© MAROKKO.NL 2022