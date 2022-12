Britse rechtbank wijst verzoek Polisario af, handelsverdragen met Marokko blijven geldig

De rechtbank in Londen verwierp maandag het verzoek van een Polisario-lobbygroep waarin werd verzocht om een associatieovereenkomst tussen Marokko en het Verenigd Koninkrijk (VK) te herzien.

De Western Sahara Campaign UK (WSCUK) voerde aan dat de associatieovereenkomst die begin 2021 in werking trad ongeldig zou zijn omdat deze ook van toepassing is op de zuidelijke provincies van Marokko.

Het gebied werd in 1975 ingelijfd door Marokko, maar dat wordt niet door iedereen erkend. Het separatistische Polisario, maakt met steun van Algerije aanspraak op het voormalige Spaanse gebied in Noord-Afrika. Het gebied is rijk aan fosfaten en visgronden.

WSCUK wil dat het post-Brexit-handelsakkoord wordt herzien maar de administratieve rechtbank in London ging daar niet in mee. Het vonnis is een nieuwe tegenslag voor de Polisario. Na de rechterlijke uitspraak bevestigde de Britse regering haar toezegging om het partnerschap met Marokko voort te zetten.



"We verwelkomen de uitspraak van vandaag. We zullen nauw blijven samenwerken met Marokko om de 2,7 miljard pond aan handel tussen onze landen te maximaliseren", aldus een woordvoerder van het Britse ministerie van internationale handel. "We kijken ernaar uit om onze uitwisselingen met onze Marokkaanse tegenhangers volgend jaar via de Associatieraad voort te zetten".

Het Front boekte in september vorig jaar meer succes toen het om soortgelijke redenen bezwaar maakte tegen de overeenkomst tussen Marokko en de Europese Unie (EU).



Het Gerecht van de EU, een onderdeel van het Europees Hof van Justitie, verklaarde twee handelsovereenkomsten nietig en de Europese Commissie (EC) moest namens de EU opnieuw gaan onderhandelen over een aantal handelsafspraken met Marokko en daarin de bevolking van de Westelijke Sahara betrekken.

Marokko en de EU gingen in beroep en de EC concludeerde in een rapport dat de bevolking van de Sahara wel degelijk profiteert van de overeenkomsten die Marokko met de Europese Unie (EU) heeft gesloten.

© MAROKKO.NL 2022