Iraanse winkels blijven dicht na oproep tot stakingen

Winkels in tal van Iraanse steden hebben maandag hun deuren gesloten gehouden na een oproep tot nationale stakingen.

De demonstranten willen het land drie dagen stilleggen uit protest tegen het autoritaire regime. De Iraanse autoriteiten zeggen dat de winkels dicht bleven omdat ze door de "relschoppers" bedreigd zijn.

Ook een pretpark in een winkelcentrum in Teheran is maandag gesloten, volgens staatsmedia omdat bezoekers hun hoofddoek niet goed zouden dragen. Getuigen zeggen tegen persbureau Reuters dat in de hoofdstad en andere steden veel politie op de been is.

In de oproep tot massale protesten werd speciaal aangeraden om paramilitaire eenheden op motoren aan te vallen, aangezien die veiligheidstroepen een grote rol spelen bij het neerslaan van demonstraties.



Al maanden is Iran in de ban van grote protesten op straat, na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij overleed op het politiebureau nadat ze was gearresteerd door de zedenpolitie omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier zou hebben gedragen.

Zondag zei een procureur-generaal dat die zedenpolitie wordt opgeheven. Een woordvoerder van de commissie die deugd moet promoten en zondes moet voorkomen bevestigde maandag dat "het tijdperk van de zedenpolitie voorbij is". Wel zouden er andere manieren komen om de islamitische kledingvoorschriften af te dwingen. "Ambtenaren kunnen niet onverschillig blijven over schendingen van de hijab."

