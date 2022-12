Marokkaanse auto-export stijgt met ruim 36 procent

marokko 5 dec 21:05

In de eerste tien maanden van het jaar is de export van de autosector in Marokko opgelopen tot 89,2 miljard DH (€ 8 miljard).

Dat is een toename van 36,7 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, meldt het deviezenkantoor in het maandelijkse indicatorenrapport. Het exportcijfer markeert het hoogste niveau van de afgelopen vijf jaar. De stijging in de eerste negen maanden van het lopende jaar betreft de verkopen in het bouwsegment (+54 procent) en het bekabelingsegment (+24,6 procent). De uitvoer van voertuiginterieurs en autostoelen is daarentegen nagenoeg gelijk gebleven. Recordcijfers export

De Marokkaanse export noteerde het afgelopen jaar recordhoge cijfers. De verkoop van fosfaten en derivaten steeg met 63 procent tot 100,1 miljard DH. De stijging wordt toegeschreven aan de toegenomen vraag naar natuurlijke meststoffen en chemicaliën als gevolg van het conflict in Oekraïne.

De uitvoer uit de landbouw- en agrovoedingssector steeg met 19,9 procent tot 66,95 miljard DH. De toename wordt verklaard door de stijgende omzet in de voedingsindustrie (+22,1 procent) en die van landbouw, bosbouw en jacht (+16,9 procent). De textiel- en leerexport steeg met 24,4 procent vanwege de toegenomen vraag naar confectiekleding (+26,2 procent), breigoed (+16,6 procent) en schoenen (+31,5 procent). © MAROKKO.NL 2022