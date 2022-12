Iran pakt mensen op met 'contrarevolutionaire' link met Nederland

Iran heeft twaalf mensen opgepakt omdat ze staatsgevaarlijke acties beraamden en banden zouden hebben met "contrarevolutionairen" in Nederland en Duitsland.

Die contrarevolutionairen zouden de leiding hebben over activiteiten van de verdachten die wapens hebben willen aanschaffen om subversieve daden te plegen.

Het Iraanse persbureau Tasnim berichtte dit op basis van het Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) in de provincie Markazi, ten westen van Teheran. De opzet van het netwerk is volgens de garde mislukt en dit "rellenproject" is verijdeld.

Het is onduidelijk naar wat voor netwerken het IRGC verwijst. Tijdens de huidige heftige protesten tegen het bijna 43-jarige regime van de aartsconservatieve sjiitische geestelijkheid wijst Teheran regelmatig Duitsland en andere West-Europese landen als de aanstichters van de rellen.



In het door westerse sancties zwaar getroffen land vinden sinds half september massale betogingen plaats voor vrouwenrechten, etnische bevolkingsgroepen, mensenrechten en betere economische omstandigheden en tegen het regime dat onder leiding staat van ayatollah Ali Khamenei en van de IRGC, militair en economisch de elite en steunpilaar van het regime.

Duizenden mensen zijn opgepakt en volgens officiële cijfers zijn er meer dan 2000 aangeklaagd wegens hun rol in de protesten. Volgens mensenrechtengroepen zouden bij de demonstraties in heel het land zeker 450 mensen zijn gedood. Het regime heeft zelf al melding gemaakt van meer dan driehonderd doden.

