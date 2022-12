Turkse ambassadeur naar Duits dorp waar meisje is doodgestoken

De Turkse ambassadeur in Duitsland, Ahmet Basar, gaat naar het Zuid-Duitse dorp waar maandagmorgen een Duits meisje van Turkse komaf werd doodgestoken.

Ze liep samen met een ander meisje naar de bushalte in Oberkirchberg om de bus naar school te nemen. Een 27-jarige man viel de twee met een mes aan en rende daarna weg.

Het 14-jarige meisje overleed later in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar 13-jarige metgezellin ligt in het ziekenhuis met zware maar niet-levensbedreigende verwondingen.

De dodelijke aanval heeft heel Duitsland diep geschokt. Ook de minister van Binnenlandse Zaken van de getroffen deelstaat Baden-Württemberg, Thomas Strobl, gaat naar de plaats van het delict in de bescheiden gemeente Illerkirchberg. Om 18.00 uur is er een herdenkingsdienst.



Over de precieze toedracht en het motief van de misdaad is nog steeds niets bekend. Volgens de politie kan de verdachte niet verhoord worden, want hij wordt in een ziekenhuis aan verwondingen behandeld. De man is een Eritrese asielzoeker die in Illerkirchberg was ondergebracht. De politie weet niet of hij de meisjes kende. De man rende na de aanval het pand in waar hij woonachtig was. Twee andere Eritreeërs zijn er maandag ook door de politie aangehouden.

De politie begrijpt dat de gebeurtenissen tot heftige emoties en angst , maar vraagt af te zien van uitingen waarmee asielzoekers of vreemdelingen in het algemeen verdacht worden gemaakt.

