Spaanse politie waakzaam rond WK-duel Spanje-Marokko na oproepen extreemrechts

marokko 6 dec 14:04

De Spaanse politie is in verhoogde staat van paraatheid uit vrees voor ongeregeldheden naar aanleiding van de voetbalwedstrijd Spanje - Marokko die om 16.00 in Qatar begint.

Het land telt meer dan 870.000 Marokkanen onder de inwoners en berichten op sociale media wekken bezorgdheid. Extreemrechtse splintergroepen hebben opgeroepen in verscheidene steden de straat op te gaan om "de straten te verdedigen". Het zou vooral gaan om oproepen in Madrid, Sevilla en Valencia. Tijdens het vorige WK voetbal speelden de twee in hun groep gelijk (2-2) en werd Marokko uitgeschakeld in een eerdere fase van het wereldkampioenschap. In Marokko wordt met wimpels, shirts en nationale vlaggen uitgezien naar de "revanche" op Spanje. © ANP 2022