Ook België waakzaam voor nieuwe onlusten rond WK-duel Marokko - Spanje

Verscheidene Belgische steden vrezen voor nieuwe ongeregeldheden rond de komende wedstrijd van Marokko op het WK voetbal.

Net als in Nederland heeft de politie in onder andere Antwerpen voorzorgsmaatregelen getroffen.

Marokko en Spanje strijden dinsdagmiddag om 16.00 uur om een plek in de kwartfinale op het WK in Qatar. De viering van eerdere overwinningen van Marokko op het voetbaltoernooi mondden in de Belgische en Nederlandse grote steden uit in ongeregeldheden.

Op sociale media doen oproepen de ronde om rond de achtstefinalewedstrijd dinsdag opnieuw in Antwerpen de straat op te gaan. "Het spreekt voor zich dat wij zichtbaar en minder zichtbaar aanwezig gaan zijn in het straatbeeld", zegt een woordvoerder op de Vlaamse Radio 1.



Ouders doen wel hun best om hun kinderen thuis te houden, constateert de politie verheugd. "Dat buurtvaders en ouders de kant van de politie kiezen is een opsteker voor ons", zegt woordvoerder Wouter Bruyns tegen omroep VRT.

Ook in Kortrijk broeden jongeren op sociale media op nieuwe onlusten en is de politie op haar hoede, schrijft de krant De Morgen.

