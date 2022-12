Libië: het is veilig voor buitenlandse energiebedrijven

Libië, dat de grootste olievoorraden van het Afrikaanse continent bezit, zegt dat het veilig is voor buitenlandse energiebedrijven om weer zaken te doen in het land.

Volgens het Libische staatsoliebedrijf is de veiligheidssituatie drastisch verbeterd na jaren van strijd tussen rivaliserende milities. Buitenlandse olie- en gasmaatschappijen worden daarom nu gevraagd hun exploratie- en productiewerkzaamheden in Libië te hervatten. Naast enorme olievoorraden heeft Libië ook grote hoeveelheden aardgas in de bodem zitten. Het Noord-Afrikaanse land zou dus goed kunnen helpen bij de energievoorziening aan Europa nu de energieleveringen uit Rusland snel afnemen.

Onder meer het Italiaanse energieconcern Eni en het Franse TotalEnergies hebben activiteiten in Libië. Maar vanwege het geweld daar zijn projecten stilgelegd. Het Libische staatsoliebedrijf zegt klaar te staan om te helpen met de beveiliging en ondersteuning van buitenlandse bedrijven bij hun werkzaamheden.

