Marokko schrijft geschiedenis en staat in kwartfinale van WK

Voor het eerst is Marokko doorgedrongen tot de kwartfinales van een WK voetbal.

De ploeg van bondscoach Walid Regragui stuntte in de achtste finales ook tegen Spanje, de wereldkampioen van 2010.

Na een slijtageslag zonder doelpunten in reguliere speeltijd en verlenging (0-0) namen de Marokkanen de strafschoppen beter. Pablo Sarabia, Carlos Soler en Sergio Busquets misten namens de Spanjaarden. Namens Marokko trof alleen Badr Benoun geen doel vanaf 11 meter. Achraf Hakimi, geboren in Madrid, benutte de beslissende penalty.

Marokko verraste eerder op het WK al met de winst van de groep, bestaande uit Kroatië, België en Canada. In de kwartfinale wacht zaterdag een ontmoeting met Portugal of Zwitserland.



Leeuwen

Met drie in Nederland geboren basisspelers voetbalden de 'Leeuwen van de Atlas' met een groot hart. Hakim Ziyech (Dronten) probeerde het spel van zijn ploeg als rechtsbuiten vorm te geven.



Sofyan Amrabat (Huizen) buffelde op het middenveld en Noussair Mazraoui (Leiderdorp) bewaakte de positie links in de defensie, totdat hij in de slotfase van de reguliere speeltijd werd gewisseld.

Marokko vocht voor iedere meter, aangevuurd door duizenden fanatieke fans op de tribune. Zij schreeuwden hun favorieten naar voren. En als Spanje de bal had, dan klonk er een oorverdovend fluitconcert in het Education City-stadion. Spanje had het lastig, ook vanwege het soms harde spel van de tegenstander. De beste kans voor rust was ook voor Marokko. Nayef Aguerd kopte rakelings over.



Spanje startte met Marco Asensio in het centrum van de aanval. Hij kreeg de voorkeur boven Álvaro Morata, de spits die al driemaal scoorde op het WK in Qatar. De aanvaller van Atlético Madrid mocht na een uur invallen.

Spanje was na rust veel in balbezit maar wist nauwelijks kansen te creëeren. In de verlenging werd duidelijk dat Marokko met krachten had gesmeten, al miste de ingevallen Walid Cheddira nog wel een grote kans. De Spanjaard Sarabia raakte in de 33e minuut van de extra tijd de paal.

