Denktank VS: Marokko ziet band met Israël als afschrikmiddel Polisario en Algerije

Marokko ziet de militaire samenwerking met Israël als een potentieel afschrikmiddel tegen het militante Polisario-Front, en in mindere mate ook buurland Algerije.

Dat staat te lezen in een nieuw rapport van de in Washington gevestigde denktank Middle East Institute (MEI).

Sinds de ondertekening in december 2020 is de normalisatieovereenkomst tussen Marokko en Israël geëvolueerd van een instrument dat aanvankelijk zorgde voor de langverwachte Amerikaanse erkenning van het Marokkaanse karakter van de Sahara tot een "breder strategisch partnerschap met Israël", meldt MEI deze week.

Volgens MEI-hoofdonderzoeker Intissar Fakir biedt de relatie tussen Rabat en Tel Aviv "duidelijke voordelen voor beide partijen.". Marokko krijgt toegang tot Israëlische veiligheid en militaire samenwerking en voor Israël zorgt de normalisering voor een grotere acceptatie, aanwezigheid en potentiële invloed in Noord-Afrika. De samenwerking zorgt echter al twee jaar voor regionale spanningen omdat Algerije de militaire samenwerking niet zit zitten.



Volgens MEI is de relatie tussen Marokko en Israël gebouwd op een "gemeenschappelijke geschiedenis en bevolkingsstromen". De omstreden formalisering van de Marokkaans-Israëlische samenwerking werd aangejaagd door het Marokkaanse koningshuis die hierbij vertrouwde op de historische banden tussen de twee staten maar op eieren moest lopen omdat het de alliantie met Israël wilde goedkeuren en tegelijkertijd vast wilde houden aan de Palestijnse rechten en de steun voor een tweestatenoplossing.

Deze gefundeerde overwegingen van Marokko zouden bijdragen aan het genuanceerde beeld dat het Marokkaanse volk zou hebben bij de normalisatieovereenkomst. Ook is er een gebrek aan binnenlandse politieke inspanningen om zich tegen de alliantie of het koningshuis te verzetten, leest het rapport.



Ondanks dat de oppositie de kans op een gewapende confrontatie met Algerije laag inschatten zijn ze zich volledig bewust van de militaire superioriteit van Algiers. Dit bewustzijn wordt verder versterkt door de toegenomen defensie-uitgaven van Algerije.

Marokko's toegang tot Israëlische technologie, in het bijzonder militaire drones (UAV's), stelt het land in staat "een sprong voorwaarts" te maken in het versterken van zijn militaire macht maar is geen goed voorteken voor regionale voorspelbaarheid. Volgens het rapport wordt Marokko door Algerije al gezien als een "agressieve expansionistische dreiging".

