Gaspijpleiding Nigeria-Marokko: 5 nieuwe landen sluiten zich aan

Vijf landen hebben zich deze week aangesloten bij het gaspijpleidingproject van Marokko en Nigeria.

De twee landen hebben maandag overeenkomsten getekend met Gambia, Guinee-Bissau, Guinee, Sierra Leone en Ghana, meldt persbureau MAP.

Een delegatie van het nationale grondstoffenbedrijf ONHYM was namens Marokko aanwezig, evenals Nigeriaanse evenknieën. Met de overeenkomst verklaren de betrokken landen bij te zullen dragen aan het realiseren van het prestigieuze energieproject. In oktober werden soortgelijke overeenkomsten gesloten met Mauritanië en Senegal.

De aanleg van de gasleiding is een prioriteit van het Marokkaanse koningshuis. De gaspijpleiding tussen Marokko en Nigera moet zorgen voor energieonafhankelijkheid op het Afrikaanse continent. "Dit is een project voor vrede, voor Afrikaanse economische integratie en voor gezamenlijke ontwikkeling", zei de koning in zijn troonrede in november.



Gaspijpleiding

De gaspijpleiding is een initiatief van de Marokkaanse monarch en de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en is een uitbreiding van de bestaande West-Afrikaanse gaspijpleiding (WAGP) die Nigeria, Benin, Togo en Ghana met elkaar verbindt. Het megaproject moet een van 's werelds langste offshore-pijpleidingen worden.

Nigeria, lid van de OPEC, heeft enorme gasreserves, de eerste in Afrika en de zevende in de wereld. De gaspijpleiding maakt het mogelijk om gas te transporteren naar 15 West-Afrikaanse landen en via Marokko naar Spanje en de rest van Europa. Het project heeft een geschat prijskaartje van 25 miljard dollar.

