Grootste drukte voorbij in steden na winst Marokko

In de steden waar de winst van Marokko op het WK voetbal in Qatar werd gevierd is de grootste drukte dinsdagavond voorbij.

Op verschillende plekken in het land heeft de politie moeten ingrijpen omdat relschoppers geen gehoor gaven aan oproepen om weg te gaan.

Die oproepen volgden nadat relschoppers zwaar vuurwerk afstaken en het in sommige gevallen naar hulpverleners of de politie gooiden. In Amsterdam vuurwerk gegooid naar het openbaar vervoer en werd op auto's gedanst. Daar werd het Mercatorplein ontruimd, in Rotterdam het Kruisplein.

In Rotterdam is het op sommige plekken nog onrustig, op het Hofplein is het ook nog druk met veel feestvierende supporters. Op meerdere plekken in het centrum stond dinsdagavond het verkeer vast door feestvierders.

In de Schilderswijk in Den Haag hield de politie drie mensen aan bij ongeregeldheden. Daar houden nog enkele relschoppers zich op in zijstraten van de Vaillantlaan, waar eerder op de avond de politie werd bekogeld met vuurwerk.

