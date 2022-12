Bondscoach Marokko: geschiedenis geschreven

Bondscoach Walid Regragui zag Marokko dinsdag ten koste van Spanje de kwartfinales bereiken op het WK voetbal in Qatar.

Nooit eerder kwam zijn land zo ver op een WK. "We hebben geschiedenis geschreven. We hebben met ons hart gespeeld", sprak Regragui na de zege, die bereikt werd via strafschoppen. Daarin was Marokko met 3-0 veel koelbloediger dan de Spanjaarden.

Het duel was na verlengingen in 0-0 geëindigd. "Op tactisch vlak hebben we een enorm goede wedstrijd gespeeld. Het was zwaar, maar ze hebben het plan goed uitgevoerd", oordeelde Regragui, die ook zijn doelman Yassine Bounou loofde. "We wisten dat we bij strafschoppen over een van de beste keepers ter wereld beschikken."

De coach keek ook alweer vooruit. "Waarom zouden we nu geen wereldkampioen worden? Dat wordt lastig, maar als je met het hart speelt, is veel mogelijk. Maar nu moeten we eerst herstellen."

